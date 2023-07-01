Названы страны с наиболее высокими военными расходами SIPRI: Россия заняла пятую строчку в числе стран с наиболее высокими военными расходами

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Сборка танка Т-72Б3 на Уралвагонзаводе

По данным исследования Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI, Россия замыкает пятерку стран с наиболее высокими военными расходами, передает РБК. РФ в 2022 году на военные нужды потратила $72 млрд. Немного выше расходы в Саудовской Аравии и Индии — $73 млрд и $81 млрд соответственно.

Китай в 2022 году потратил на военные нужды $298 млрд, а лидер рейтинга — США, которые потратили на эту статью расходов $811,6 млрд.

Украина в этом рейтинге заняла 11-ю строчку по абсолютным показателям — Киев по военным статьям потратил $44 млрд, но эта сумма составил 33,55% от ВВП. У России затраты за год составили 4,06% от ВВП. Лидер рейтинга США потратил на оборонные нужды только 3,45% от ВВП, а Китай — 1,6%.

Ранее политолог Алексей Малинин заявлял, что западные источники могут занижать реальные траты США на помощь Украине. По его словам, опубликованные Кильским институтом мировой экономики расчеты военных расходов Пентагона за последние 70 лет могут не учитывать весь объем поддержки, которую получает Киев. Например, ученые могли обойти вниманием стоимость разведданных, которые НАТО регулярно передает ВСУ.