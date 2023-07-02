Евросоюз предупредили о последствиях действий НАТО против России Китайский обозреватель Сюй Хайюнь предупредил ЕС о расплате за действия НАТО против РФ

Фото: defense.gov

Странам Европы и всему миру придется заплатить большую цену за развитие конфликта между Украиной и Россией, который провоцирует НАТО, проводя военные учения Air Guardian 2023 в Германии, заявил в своей колонке обозреватель китайского издания «Жэньминь Жибао» Сюй Хайюнь. Он отметил, что из-за обострения конфликта в мире наступили продовольственный и энергетический кризисы, и если такая тенденция продолжится, неизбежно появятся новые последствия.

Конфликт между Россией и Украиной спровоцировал мировой продовольственный и энергетический кризисы, и если новый виток кризиса будет продолжаться долго, то европейская экономика будет в большей степени утянута вниз, а различные политические, социальные, культурные и расовые проблемы в Европе еще больше усугубятся. Странам придется заплатить большую цену, и даже страны всего мира пострадают от своеволия НАТО, — пишет китайский колумнист.

Он отметил, что любые военные учения НАТО в прошлом вызывали ответные маневры со стороны России. Этот случай не станет исключением, уверен Сюй Хайюнь. Он подчеркнул, что ухудшение отношений между Германией и РФ спровоцирует новый геополитический и экономический кризис в Европе, от которого будет невозможно спрятаться.

Ранее в Германии завершились крупнейшие в истории ВВС НАТО учения Air Defender 2023. В них участвовали 10 тысяч военнослужащих и 250 боевых самолетов (в том числе американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35, разведывательные самолеты AWACS, дозаправщики в воздухе) из 25 государств — членов Альянса, включая США.