В Китае нашли способ спасти ледники от таяния Китайские ученые разработали материал для защиты ледников от таяния

Фото: NASA/Global Look Press

В Китае группа ученых Нанкинского университета под руководством доцента Чжу Бина разработала материал, который должен защитить ледники от таяния. Он представляет собой специальную пленку, которая отражает солнечные лучи обратно в атмосферу. Профессор гляциологии из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Матиас Хусс отметил, что такой способ может оказаться действенным, сообщает EADaily со ссылкой на агентство Bloomberg.

Это очень хорошее решение для локальной борьбы с последствиями изменения климата, — отметил ученый.

Специалисты из Китая уже начали испытания нового материала. Его расстелили на тающем леднике Дагу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе. Ледник располагается на высоте 4,8 км над уровнем моря и занимает площадь 400 кв м. В сентябре ученые снимут пленку и проведут измерения, чтобы оценить эффективность. Эксперимент продлится от трех до пяти лет, после чего будет принято дальнейшее решение о его целесообразности.

Эксперты подчеркивают, что идея не новая: на европейских курортах уже используются белые одеяла для защиты ледников. Но китайская разработка более технологичная. По информации агентства, такая мера позволит уменьшить таяние ледников на 50-70%, если исследования пройдут удачно. Пленка изготавливается из ацетата целлюлозы, благодаря чему безопасна для окружающей среды. Предполагается, что вещество можно будет использовать в виде аэрозоля, который будет распыляться с помощью дронов в труднодоступных областях.

В пустыне Объединенных Арабских Эмиратов ранее прошли испытания технологии искусственного дождя с использованием беспилотников. Данный метод в ходе исследования успешно проявил себя. Испытания проводились при температуре 50 градусов.