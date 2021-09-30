В Китае нашли алкогольный напиток возрастом 5 тысяч лет

Сосуд с алкогольным напитком, возраст которого оценивают более чем в 5 тысяч лет, обнаружили китайские археологи в центральной части страны. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
По имеющимся данным, находка
По словам одного из археологов, находка подобного артефакта свидетельствует о то, что на территории региона, считающегося колыбелью китайской цивилизации, с древних времён успешно развивалось виноделие.
Ранее сообщалось о том, что секретные туннели со старинными артефактами обнаружил в своём доме, возраст которого составляет порядка 500 лет, житель британского графства Сассекс.