В Китае нашли алкогольный напиток возрастом 5 тысяч лет

Сосуд с алкогольным напитком, возраст которого оценивают более чем в 5 тысяч лет, обнаружили китайские археологи в центральной части страны. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По имеющимся данным, находка сделана в деревне Яньшао провинции Хэнань, где ведутся регулярные археологические раскопки. Учёные установили, что древний алкоголь изготовлен путём ферментации злаковых культур. В каком виде сохранился напиток, пролежавший под землёй десятки столетий, агентство не уточняет.

По словам одного из археологов, находка подобного артефакта свидетельствует о то, что на территории региона, считающегося колыбелью китайской цивилизации, с древних времён успешно развивалось виноделие.

Ранее сообщалось о том, что секретные туннели со старинными артефактами обнаружил в своём доме, возраст которого составляет порядка 500 лет, житель британского графства Сассекс.