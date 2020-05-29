В Индии обезьяны украли пробирки с кровью заражённых коронавирусом

В Индии обезьяны напали на лаборанта и похитили у него образцы крови заразившихся коронавирусом людей. Инцидент произошёл на территории кампуса государственного медицинского колледжа в городе Мератх в штате Уттар-Прадеш.
Проживающие рядом с учебным заведением опасаются дальнейшего распространения инфекции. Местные власти не уточнили, разлили ли обезьяны кровь из пробирок,
Обезьяны схватили и сбежали с образцами крови четырёх пациентов с COVID-19, которые проходят лечение. Нам пришлось снова брать у них образцы крови, — прокомментировал высокопоставленный сотрудник колледжа доктор С. К. Гарг.
Специалисты не обнаружили никаких доказательств того, что обезьяны могут заразиться коронавирусом в случае их контакта с кровью заразившихся пациентов.
В Индии с момента начала пандемии выявлено более 165 тысяч случаев заражения COVID-19, жертвами инфекции стали 4706 человек. До 31 мая в стране действует режим самоизоляции. Штаты государства поделены на «красные», «оранжевые» и «зелёные» зоны по численности заболевших коронавирусом, писал NEWS.ru.
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