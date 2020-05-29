В Индии обезьяны украли пробирки с кровью заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/304dfb4e-a1a5-11ea-b34b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Z6869 Reinhard Kaufhold/dpa - zentralbild/Global Look Press

В Индии обезьяны напали на лаборанта и похитили у него образцы крови заразившихся коронавирусом людей. Инцидент произошёл на территории кампуса государственного медицинского колледжа в городе Мератх в штате Уттар-Прадеш.

Проживающие рядом с учебным заведением опасаются дальнейшего распространения инфекции. Местные власти не уточнили, разлили ли обезьяны кровь из пробирок, передаёт Reuters.

Обезьяны схватили и сбежали с образцами крови четырёх пациентов с COVID-19, которые проходят лечение. Нам пришлось снова брать у них образцы крови, — прокомментировал высокопоставленный сотрудник колледжа доктор С. К. Гарг.

Специалисты не обнаружили никаких доказательств того, что обезьяны могут заразиться коронавирусом в случае их контакта с кровью заразившихся пациентов.

В Индии с момента начала пандемии выявлено более 165 тысяч случаев заражения COVID-19, жертвами инфекции стали 4706 человек. До 31 мая в стране действует режим самоизоляции. Штаты государства поделены на «красные», «оранжевые» и «зелёные» зоны по численности заболевших коронавирусом, писал NEWS.ru.