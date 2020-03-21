https://static.news.ru/photo/80b74dda-6c33-11ea-8b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar Espinosa /Global Look Press

Жители Индии откликнулись на призыв премьер-министра страны Нарендры Моди и провели так называемый народный комендантский час.

Останьтесь дома, останьтесь здоровыми! Давайте все присоединимся к этому комендантскому часу, который придаст огромную силу в борьбе с угрозой COVID-19, — написал Моди на свой странице в Twitter.

The people of India have decided- we are in this together. We will fight the menace of COVID-19 together. #JantaCurfew https://t.co/A1KsBWKTNR — Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2020

22 марта в стране полностью опустели города, не работают магазины, железнодорожные поезда прекратили рейсы дальнего следования, в столице страны не функционирует метро, пассажирскими автобусами могут воспользоваться только сотрудники экстренных служб.

На дорогах постоянно передвигаются полицейские. Их лица закрыты масками. Рядом с дворцовым комплексом стоят военные медики, которые опрыскивают специальным средством все автомобили, заезжающие внутрь дворцового комплекса.

Как сообщает ТАСС, на площади Коннот-плейс — в самом оживлённом месте индийской столицы — можно встретить людей, проезжают автомобили, на скамейках спят бездомные. Полицейские на центральной площади вручают автомобилистам по розе.

Это цветы в подарок храбрым. Мы дарим их тем, кто даже в условиях эпидемии и в общенациональный комендантский час должен делать свою работу, — это врачи, уборщики, работники электросетей. Даже журналисты! — заявил констебль Викас Бальян.

Всего за последние сутки количество заболевших коронавирусом в Индии выросло с 195 человек до 341. Скончались 6 человек.

NEWS.ru писал, что в Испании за прошедшие сутки умерли почти 400 человек от коронавируса.

Всего в мире коронавирусом заразились 310 882 человека, излечились 95 129 человек, погибли 13 173 человека. В России зарегистрировано 306 случаев заболевания.