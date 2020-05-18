В Индии число заражённых коронавирусом перевалило за 100 тысяч

https://static.news.ru/photo/6cf0bb6c-9990-11ea-89e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saikat Paul/Global Look Press

В Индии коронавирус нового типа выявлен у 101 139 человек, из них 3163 скончались. Об этом сообщили в местном Министерстве здравоохранения и поддержки семьи.

По данным Индийского совета медицинских исследований, в стране были проведены более 2 млн 404 тысяч тестов на наличие COVID-19 в организме, передаёт CNN.

До 31 мая в Индии действует введённый из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. Он был введён 25 марта. Сейчас районы штатов азиатской страны поделены на «красные», «оранжевые» и «зелёные» зоны по численности заразившихся инфекцией, писал NEWS.ru.