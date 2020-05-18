В Индии число заражённых коронавирусом перевалило за 100 тысяч

В Индии коронавирус нового типа выявлен у 101 139 человек, из них 3163 скончались. Об этом сообщили в местном Министерстве здравоохранения и поддержки семьи.
По данным Индийского совета медицинских исследований, в стране были проведены более 2 млн 404 тысяч тестов на наличие COVID-19 в организме,
До 31 мая в Индии действует введённый из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. Он был введён 25 марта. Сейчас районы штатов азиатской страны поделены на «красные», «оранжевые» и «зелёные» зоны по численности заразившихся инфекцией, писал NEWS.ru.
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