В Гонконге задержали более 50 митингующих

Пресс-служба правоохранительных органов Гонконга сообщила о задержании более 50 человек. Они были признаны участниками незаконных акций протеста в центре города.
Вечером большая группа демонстрантов собралась в районе Central (Централ), устраивая шумные протесты и блокируя дороги. Были задержаны 53 человека, — цитирует сообщение ТАСС.
Помимо этого, полицейские применили слезоточивый газ и перцовые баллончики для разгона демонстрантов. Митинги проходили в поддержку отмены законопроекта об экстрадиции. За год по этому делу было задержано более девяти тысяч нарушителей.
Как информировал NEWS.ru, в октябре 2019 года из-за массовых протестов в Гонконге намеревались сменить главу администрации.