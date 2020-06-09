Азия

В Гонконге задержали более 50 митингующих

22:00, 09 июня 2020
Фото: Tang Yan/Global Look Press

Пресс-служба правоохранительных органов Гонконга сообщила о задержании более 50 человек. Они были признаны участниками незаконных акций протеста в центре города.

Вечером большая группа демонстрантов собралась в районе Central (Централ), устраивая шумные протесты и блокируя дороги. Были задержаны 53 человека, — цитирует сообщение ТАСС.

Помимо этого, полицейские применили слезоточивый газ и перцовые баллончики для разгона демонстрантов. Митинги проходили в поддержку отмены законопроекта об экстрадиции. За год по этому делу было задержано более девяти тысяч нарушителей.

Как информировал NEWS.ru, в октябре 2019 года из-за массовых протестов в Гонконге намеревались сменить главу администрации.

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