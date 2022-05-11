Toyota временно остановит восемь заводов в Японии из-за COVID-19 Toyota временно остановит восемь заводов в Японии из-за COVID-19 в Шанхае

Фото toyota.com

Автоконцерн Toyota временно приостановит работу восьми своих заводов в Японии. Причиной стал локдаун в Шанхае из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По имеющимся данным, остановят 14 линий на восьми предприятиях. Пауза продлится с 16 по 21 мая. Это отразится на производстве 30 тысяч автомобилей.

Известно, что в мае автоконцерн планировал произвести в общей сложности 750 тысяч автомобилей. Теперь эта цифра будет скорректирована до 700 тысяч.

В апреле концерн объявлял о намерении приостановить в мае на несколько дней работу 10 линий на девяти заводах по причине нехватки полупроводников. Теперь, учитывая новые обстоятельства, простаивать будут 20 линий на 12 заводах компании в Японии. Всего Toyota располагает 14 заводами с 28 линиями производства.

В 2021 году Toyota продала во всём мире 10 495 548 автомобилей, показав самый высокий в мире результат. Производство новых авто при этом выросло на 9,4% и составило 10 076 246.