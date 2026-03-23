23 марта 2026 в 12:17

Вылетевшие из Шанхая пассажиры не добрались до Петербурга

Пассажиры были заблокированы в самолете Шанхай — Петербург почти сутки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти сутки пассажиры были «заблокированы» в самолете Шанхай — Санкт-Петербург, они вылетели из Китая вчера в обед и до сих пор не добрались до Северной столицы, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации источника, воздушное судно на фоне ограничений из-за атак ВСУ покружило в Ленобласти и соседних регионах и вылетело в Москву.

В материале сказано, что сейчас самолет стоит в Шереметьево. По словам пассажиров, недавно их выпустили из салона получать багаж. Рейс в Санкт-Петербург отменили. Как отметили в канале, в Северную столицу им придется добираться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Пулково начало поэтапное восстановление работы. Первым после снятия ограничений из аэропорта вылетел рейс HH 750 авиакомпании Qanot Sharq в Фергану, задержанный с 23:40 22 марта.

До этого стало известно, что в воздушной гавани в Петербурге задержали более 80 рейсов и отменили еще 62 на фоне одной из самых масштабных атак украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. На запасные аэродромы ушли почти 50 бортов.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

