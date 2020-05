Таможня в Гонконге изъяла 26 тонн контрабандных акульих плавников

Получателем двух поставок из Эквадора оказался 57-летний владелец логистической фирмы. Его задержали, а позднее отпустили под залог, уточняет South China Morning Post.

#HongKong Customs detected two #smuggling cases of scheduled dried #sharkfins on April 28 and May 4. About 13 tonnes of suspected scheduled dried shark fins of endangered species were seized in each case, with an estimated market value of about $8.6 million in total. pic.twitter.com/uqbBFU2dSy