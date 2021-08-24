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Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и антиквариат

23:38, 24 августа 2021
Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и антиквариат Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Запрещённое в России движение «Талибан» запретило гражданам Афганистана вывозить за рубеж доллары и исторические ценности. Об этом сообщается в Twitter движения.

Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путём, — подчёркивается в сообщении.

Афганцев также предупредили, что нарушители запрета будут наказываться «в соответствии с законом», а доллары и антиквариат «немедленно конфискованы».

Ранее стало известно, что Вашингтон начал вывод из Афганистана воинского контингента, занятого обеспечением эвакуации. Об этом сообщил источник в Белом доме. Число военнослужащих армии США было увеличено до 6,5 тысячи. Их направляли в аэропорт Кабула для обеспечения вывоза из страны американцев, местных жителей и граждан третьих стран.

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