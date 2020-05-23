Азия

Талибы объявили трёхдневное перемирие в честь окончания Рамадана

22:14, 23 мая 2020
Фото: Sahel/Global Look Press

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) 23 мая объявило о трёхдневном прекращении огня в Афганистане и Пакистане, сославшись на праздник Ураза-байрам — день окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

По информации ТАСС, талибы пообещали не атаковать противников в течение трёх дней, но заявили, что окажут сопротивление в случае нападения на их позиции.

Как писал NEWS.ru, 29 февраля руководители движения подписали мирное соглашение с американскими властями, пообещав начать переговоры с властями Афганистана. Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу.

Президент Афганистана Ашраф Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.

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