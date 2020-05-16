Таиланд вновь продлил запрет на прибытие международных авиарейсов

https://static.news.ru/photo/79b2785a-9778-11ea-b031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuttachai Kongprasert/Global Look Press

Таиланд в четвёртый раз продлил временный запрет на прибытие международных пассажирских рейсов во все аэропорты страны. Об этом сообщается в указе управления гражданской авиации королевства.

Изначально запрет на прибытие в страну для международных рейсов действовал с 4 по 6 апреля, затем он был продлён до 18 апреля, после — до 30 апреля, потом — до 31 мая. Теперь запрет будет действовать до 30 июня.

Мера не затрагивает государственные и военные самолёты. В аэропортах страны можно будет совершать аварийную посадку. Также разрешено проводить медицинские и спасательные полёты, репатриацию и перевозить грузы. Прибывшие в Таиланд одним из перечисленных способов должны находиться на карантине две недели.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде был зарегистрирован 13 января. Общее число заболевших в стране составляет более 3 тысяч человек. Излечились более 2,8 тысячи человек, скончались 56, в том числе один гражданин России.

NEWS.ru писал, что власти Таиланда решили после снятия ограничений сосредоточиться на привлечении в страну богатых туристов. Особенно будут ждать тех, кто может позволить себе роскошный отдых в пятизвёздочных отелях. Глава Министерства туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн рассказал, что власти хотят в первую очередь привлечь туристов на острова Самуи и Ко Панган.