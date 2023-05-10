Экс-премьера Пакистана Имрана Хана арестовали на восемь дней

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Активисты Техрик-и-Инсаф проводят демонстрацию протеста против ареста Имрана Хана

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан арестован на восемь дней, сообщает издание Dawn. Во время слушания по его делу, связанному с фондом «Аль-Кадир траст», служба по борьбе с коррупцией потребовала отправить политика под стражу на 14 дней.

Слушание по мере пресечения проходило в полицейском участке Исламабада, которому был присвоен статус места проведения суда в качестве разового разрешения. Заседание прошло поздно вечером 9 мая в условиях строгих мер безопасности.

Оппозиционный политик стал фигурантом уголовного дела о нецелевой трате средств фонда «Аль-Кадир траст». Ущерб государственному бюджету оценивается в $630 тысяч.

Полиция в Исламабаде запретила собрания в поддержку бывшего премьера. Ранее при попытке задержать политика в его родном городе Лахор силовики столкнулись с ожесточенным сопротивлением его сторонников, которые не позволили полиции произвести арест. Протестующие подожгли офис «Радио Пакистан» и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Также нападению подверглось здание межведомственной разведки. Демонстранты нападали на полицейских, те в ответ направляли в них снаряды со слезоточивым газом.