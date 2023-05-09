В Пакистане арестован экс-премьер Экс-премьер Пакистана Имран Хан задержан по делу о растрате

Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Имран Хан

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован сотрудниками полиции в здании Высокого суда Исламабада, сообщает канал Geo News. Оппозиционный политик стал фигурантом уголовного дела о нецелевой трате средств фонда «Аль-Кадир траст». Ущерб государственному бюджету оценивается в $630 тысяч.

Если необходимо провести расследование, меры будут приняты как против премьер-министра, так и министров, — сказал главный судья.

Хан является лидером оппозиционной партии «Движение за справедливость». Бывший глава кабмина приезжал в здание суда, чтобы внести залог по другим делам, возбужденным против него. После задержания сотрудники правоохранительных органов вместе с экс-премьером выехали с территории суда на черном пикапе.

В феврале бывший президент Пакистана Первез Мушарраф, находившийся на посту с 2001 по 2008 год, умер на 80-м году жизни. Причиной кончины стал амилоидоз — нарушение обмена веществ.

В апреле министр по делам религии и межконфессионального согласия Пакистана Муфти Абдул Шакур погиб в ДТП в Исламабаде. Чиновник находился за рулем автомобиля, когда в него въехал пикап.