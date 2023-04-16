В автокатастрофе погиб министр Пакистана Министр по делам религии Пакистана скончался в больнице после ДТП

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Муфти Абдул Шакур

Министр по делам религии и межконфессионального согласия Пакистана Муфти Абдул Шакур погиб в ДТП, произошедшем в Исламабаде, передает местная полиция в официальном аккаунте в Twitter. Чиновник находился за рулем автомобиля, когда в него въехал пикап.

Федеральный министр по делам религий Абдул Шакур погиб в автокатастрофе, — сообщили в полиции.

Шакур был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти. Водитель и пассажир фуры были задержаны. Начато уголовное разбирательство.

15 апреля сообщалось, что автомобиль въехал в толпу людей во французском городе Бордо во время любительских гонок. Всего пострадали не менее семи человек, двое из которых в тяжелом состоянии были госпитализированы.

В феврале врио главы МЧС Москвы Юрий Ткаченко попал в аварию. Он ехал на пожар в гостинице «Москабельмет» на служебном Volkswagen Transporter, когда столкнулся с Kia Picanto. После удара машина врезалась в столб. Ткаченко и его водитель пострадали и были госпитализированы. Виновник ДТП и другие участники движения не пострадали.