Момент наезда автомобиля на толпу людей во Франции попал на видео

Фото: Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты во Франции

Автомобиль въехал в толпу людей во французском городе Бордо, передает France Bleu. Ранения получили семь человек, двое были госпитализированы. Предположительно, водитель не справился с управлением. Момент наезда попал на видео.

Известно, что в ДТП серьезно пострадали 18-летние юноша и девушка. Инцидент произошел в момент любительских уличных гонок на дорогах города.

На видео видно, как машина делает поворот на полной скорости, что выглядит как любительское дрифт-ралли. Затем автомобиль съезжает с дороги и вылетает на тротуар, где в тот момент находились несколько десятков человек.

Ранее в Сети появилось видео ДТП с участием сына экс-депутата и гендиректора компании «Алтай-Форест» Николая Бушкова. 21-летний Александр Бушков в центре Новосибирска сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. Пострадавшая в ДТП женщина умерла на месте до приезда скорой. Уточняется, что водитель был пьян в момент совершения ДТП.