Момент ДТП с участием сына экс-депутата попал на видео

Фото: 54.мвд.рф

Telegram-канал SHOT публикует видео ДТП с участием сына экс-депутата и гендиректора «Алтай-Форест» Николая Бушкова. 21-летний Александр Бушков в центре Новосибирска сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. Пострадавшая умерла до приезда скорой.

Очевидцы утверждают, что молодой человек был пьян во время аварии, но он утверждает, что выпил уже после, чтобы успокоить нервы.

Спиртные да, после происшествия. С нервами не справился, - сказал водитель.

Бушкова задержали, он дает признательные показания. По его словам, он скрылся с места преступления из-за испуга.

Мать подозреваемого ранее отказалась комментировать происшествие. В настоящее время отец задержанного Николай Бушков находится под следствием по обвинению в незаконной рубке деревьев с 2017 по 2020 год.

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