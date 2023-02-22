Появилось видео аварии с участием врио главы столичного МЧС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием врио главы МЧС Москвы Юрием Ткаченко попала на запись с дорожных камер и видеорегистратора. Оба видео публикует Telegram-канал «112». В одном из роликов запечатлен момент столкновения с другой машиной, а в другом — со столбом.

По данным канала, Ткаченко ехал на пожар в гостинице «Москабельмет» на служебном Volkswagen Transporter, когда столкнулся с Kia Picanto. После удара машина врезалась в столб.

В пресс-службе МЧС сообщили NEWS.ru, что Ткаченко и его водитель пострадали, они госпитализированы. Виновник ДТП и другие участники движения не пострадали.

Пожар в гостинице произошел вечером 21 февраля в 17-этажном здании на Международной улице в Москве. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, из здания эвакуировали 200 человек. В настоящее время открытое горение ликвидировано.