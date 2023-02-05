Умер экс-президент Пакистана Экс-президент Пакистана Мушарраф скончался на 80-м году жизни

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Global Look Press

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер на 80-м году жизни, сообщает Geo News со ссылкой на членов его семьи. По данным канала, причиной смерти стал амилоидоз (нарушение обмена веществ). Мушарраф занимал президентский пост с 2001 по 2008 год.

Экс-глава Пакистана лечился от амилоидоза в Американском госпитале в Дубае. В ближайшее время спецборт заберет его тело в Пакистан.

Мушарраф родился в индийском городе Дели в 1943 году. Позже он вместе с семьей переехал в Пакистан. Будущий политик учился в христианских школах, после поступил в военную академию. Мушарраф участвовал в двух войнах против Индии. В октябре 1998 года он дослужился до генерала и возглавил штаб сухопутных войск Пакистана.

К власти Мушарраф пришел в 2001 году в результате ненасильственного госпереворота. Спустя семь лет, в августе 2008-го, он добровольно покинул пост президента Пакистана в связи с угрозой импичмента.

В Пакистане против политика были заведены два уголовных дела. Так, в 2009 году его обвинили в незаконном аресте более 60 судей. Чуть позже, в феврале 2011 года, пакистанский суд выдал ордер на арест Мушаррафа по делу об убийстве премьер-министра Исламской Республики Пакистан Беназир Бхутто.

30 августа 2022 года умер экс-президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. С 1971 года — член Центрального комитета (ЦК) КПСС, с ноября 1978 года по 1985 год — секретарь ЦК КПСС. В марте 1985 года был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. Через пять лет, в марте 1990 года, он был избран первым и последним президентом СССР.