Массовые протесты и беспорядки начались в Пакистане

Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пакистан

Массовые протесты и беспорядки начались в Пакистане после задержания бывшего премьера Имрана Хана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС). Протестующие подожгли офис «Радио Пакистан» и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Также нападению подверглось здание межведомственной разведки. Демонстранты нападают на полицейских, те в ответ направляют снаряды со слезоточивым газом.

Демонстрации проходят в Исламабаде, Пешаваре, Харипуре, Аботтабаде, Сиалкоте, Фейсалабаде, Равалпинди, Лахоре и в других частях страны, — указано в сообщении.

9 мая Имран Хан был арестован сотрудниками полиции в здании Высокого суда Исламабада. Оппозиционный политик стал фигурантом уголовного дела о нецелевой трате средств фонда «Аль-Кадир траст». Ущерб государственному бюджету оценивается в $630 тысяч.

Хан является лидером оппозиционной партии «Движение за справедливость». Бывший глава кабмина приезжал в здание суда, чтобы внести залог по другим делам, возбужденным против него. После задержания сотрудники правоохранительных органов вместе с экс-премьером выехали с территории суда на черном пикапе.