https://static.news.ru/photo/f867484e-ca2b-11e9-a420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Koall/Global Look Press

Верховный суд Южной Кореи постановил пересмотреть решение суда низшей инстанции по делу фактического главы компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, которого обвиняли в даче взятки бывшему президенту страны Пак Кын Хе.

Ли Чжэ Ён был приговорён к условному сроку, однако сейчас ему могут предъявить новые обвинения по этому делу.

В вердикте Верховного суда отмечается, что суд второй инстанции «слишком узко» трактовал понятия взятки, передаёт телеканал YTN .

Как писал News.ru, вокруг руководителя и наследника Samsung Electronics разразился громкий скандал. Ли Чжэ Ёна, фактически руководившего компанией, обвинили в растрате, взяточничестве, сокрытии активов и других преступлениях. В августе он был приговорён к пяти годам тюремного заключения, однако после рассмотрения апелляции наказание сократили и заменили на условное. Расследовать его дело начали после беспрецедентного коррупционного скандала вокруг президента Республики Корея Пак Кын Хэ. Президента заподозрили в принятии взяток от руководства влиятельных южнокорейских компаний.