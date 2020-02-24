https://static.news.ru/photo/9d432858-56de-11ea-b527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Несколько десятков российских студентов отказались покидать город Ухань, ставший эпицентром распространения вируса COVID-19. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, молодым людям предлагали эвакуацию, однако 44 человека предпочли остаться.

Они живут хорошо, им представляют необходимое питание и условия для жизни, безопасность их гарантирована, — цитирует главу дипмиссии «Интерфакс».

Ханьхуэй подчеркнул, что КНР даёт те же гарантии всем россиянам, проживающим в стране.

Как писал NEWS.ru, по состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.