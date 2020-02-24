Несколько десятков российских студентов отказались покидать город Ухань, ставший эпицентром распространения вируса COVID-19. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
По его словам, молодым людям предлагали эвакуацию, однако 44 человека предпочли остаться.
Они живут хорошо, им представляют необходимое питание и условия для жизни, безопасность их гарантирована, —
цитируетглаву дипмиссии «Интерфакс».
Ханьхуэй подчеркнул, что КНР даёт те же гарантии всем россиянам, проживающим в стране.
Как писал NEWS.ru, по состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.
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