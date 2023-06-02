Стало известно, когда Таиланд вернет 45-дневный безвиз для россиян Управление по туризму Таиланда: вопрос о безвизе для россиян поднимут перед новым правительством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Таиланде намерены вернуть россияна право на 45-дневневное пребывание в России без визы, как только новое правительство полноценно вступит в свои права, передает «Вестник АТОР» со ссылкой на сообщение исполнительного директора Управления по туризму Таиланда Тирасина Тапена. Об этом чиновник заявил на проходящей в Бангкоке выставке ТТМ+2023.

Признаться, мы тоже немного расстроились, когда в конце марта не было продлено послабление в виде повышенного безвизового срока пребывания туристов – 45 дней. В Таиланде в тот момент менялось правительство. Как только новое правительство полноценно вступит в свои права, ТАТ со своей стороны обратится к нему с просьбой продолжить практику 45-дневного безвиза, — сказал Тапен.

При этом чиновник отметил, что до конца 2023 года не стоит ожидать рейсов таиландских перевозчиков в Россию. При этом страна открыта для перевозчиков из России.

Также Тапен обратил внимание, что после пандемии спрос на бюджетные отели значительно просел, а вот на высокоуровневые отели. вырос. Из-за это заметно снизилось число отелей с отметкой в три звезды и ниже. Вместе с тем в стране введет туристический сбор в размере 300 бат, который включается в стоимость авиабилета.

Ранее сообщалось, что в Таиланде начали раздавать красные и желтые карточки туристам, нарушившим условия пребывания в стране. В качестве эксперимента программа запущена на Пхукете. Если она окажется эффективной, ее действие будет распространено и на другие курорты страны. Желтая карточка выдается за однократное нарушение местных законов, а красная — за повторное.