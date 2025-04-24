Стало известно, что мешает Китаю создать истребитель шестого поколения Аналитик Леонков: КНР не создаст истребитель шестого поколения из-за двигателей

Фото: Seksan Rochanametakul/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребители Китая

Китай не может разработать истребитель шестого поколения, так как у КНР до сих пор нет собственного производства двигателей даже для самолетов пятого поколения, сказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, в имеющихся сейчас у китайских ВВС машинах используются российские агрегаты.

Чтобы создать самолет шестого поколения, нужно освоить пятое. <…> А в Китае до сих пор нет собственного авиадвигателестроения для самолетов пятого поколения. Их самолет летает на российском двигателе, — заявил Леонков.

При этом, подчеркнул специалист, для следующей ступени истребителей необходимы совершенно новые двигатели. В соответствии с классификацией, по которой создаются самолеты в России, шестое поколение таких машин должно летать «на гиперзвуковых скоростях», отметил он.

Этот двигатель еще никто не создал. Дальше всего в его разработке продвинулись в России, но еще не достигли финального результата, — отметил эксперт.

Ранее американское издание 19FortyFive написало, что Китай мог использовать «отмененный» советский проект самолета МиГ-1.44 для создания собственного истребителя пятого поколения J-20. Работа над МиГом началась в ОКБ имени А. И. Микояна в конце холодной войны в ответ на американскую программу Advanced Tactical Fighter. Однако в итоге его реализация была свернута после распада СССР из-за проблем с финансированием.