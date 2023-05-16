США предупредили главу ОАЭ о последствиях дружбы с Россией и Китаем WSJ: Вашингтон предупредил ОАЭ, что сотрудничество с Россией и КНР угрожает связям с США

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Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян

Американские чиновники предупредили президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что слишком тесное сотрудничество с Китаем и Россией в военной области и сфере разведки поставит под угрозу отношения с США, сообщает газета Wall Street Journal. По словам высокопоставленного должностного лица в администрации президента Джо Байдена, президент ОАЭ в последнее время наладил отношения с Пекином и Москвой, что негативно сказалось на отношениях страны с Вашингтоном.

Чиновники США предупредили шейха, что слишком тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военных вопросах и вопросах разведки поставит под угрозу отношения с Америкой, — говорится в сообщении.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам 2022 года увеличился на 68%, до $9 млрд, установив рекорд.

В январе сообщалось, что заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отправится в Турцию и на Ближний Восток, включая ОАЭ, где планирует обсудить способы обхода Россией введенных против нее западных санкций. Нельсон должен рассказать ближневосточным и турецким партнерам о возможной потере доступа к американскому рынку, если они продолжат вести бизнес с организациями, находящимися под ограничениями США.