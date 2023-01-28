США обсудят с Турцией и ОАЭ последствия ведения бизнеса с Россией Reuters: замглавы Минфина США Нельсон обсудит в Турции и ОАЭ обход Россией санкций

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Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон на следующей неделе отправится в Турцию и на Ближний Восток, включая ОАЭ, сообщает Reuters. По сведениям агентства, представитель США планирует обсудить способы обхода Россией введенных против нее западных санкций. Отмечается, что Нельсон должен рассказать ближневосточным и турецким партнерам о возможных последствиях, если те продолжат помогать Москве.

Высокопоставленный представитель Минфина США, отвечающий за санкции, на следующей неделе отправится в Турцию и на Ближний Восток с целью предупредить страны и компании о том, что они могут потерять доступ к американскому рынку, если будут вести бизнес с бизнесом и организациями, находящимися под ограничениями США, — указано в сообщении.

27 января США ввели санкции в отношении высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Раппопорта. По данным Минфина США, Харичев, возглавляющий управление по обеспечению деятельности Госсовета, и его заместитель Раппопорт причастны к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также к комплектованию созданных там российских органов власти.

В тот же день Совет Евросоюза продлил санкции против отдельных секторов экономики России на шесть месяцев, сообщается на сайте Совета. Они будут действовать до 31 июля 2023 года. ЕС подчеркнул, что решительно поддерживает Украину, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.