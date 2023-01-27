ЕС продлил на полгода санкции против России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Совет ЕС продлил санкции против отдельных секторов экономики России на шесть месяцев, сообщается на сайте Совета. Они будут действовать до 31 июля 2023 года.

Совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее депутат бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что введенные ФРГ антироссийские санкции ударили по самой Германии. Он призвал власти безотлагательно отменить ограничения, так как они, по его мнению, не имеют никакого воздействия на политическое руководство России. Кроме того, он отметил, что в сложившихся условиях невозможно построить диалог, так как мнение о необходимости снять антироссийские санкции сразу же получает «печать путинской пропаганды».

До этого издание Politico сообщило, что в Евросоюзе больше не думают о новых санкциях против России, несмотря на призывы ряда стран ввести ограничения в отношении российской атомной отрасли, облачных сервисов и иных технологий. Авторы статьи подчеркивают, что нынешний энергокризис вселяет страх в политических лидеров ЕС потерять свои места. Кроме того, есть опасения, что Венгрия может не просто затормозить, а заблокировать новый пакет рестрикций.