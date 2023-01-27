Депутат бундестага: антироссийские санкции ударили по самой Германии Депутат бундестага Шмидт: антироссийские санкции ударили по самой Германии

Фото: Kay Nietfeld/DPA/TASS

Введенные ФРГ антироссийские санкции ударили по самой Германии, заявил депутат бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт. Он призвал власти безотлагательно отменить ограничения, так как они, по его мнению, не имеют никакого воздействия на политическое руководство России, сообщает ИА SM.News.

Дискуссии на эту тему абсолютно невозможны. Начинаешь приводить доводы о том, как страдает немецкая индустрия, как высокие цены на энергоносители бьют по потребителю, но они тут же отвергаются под предлогом «путинской пропаганды», — объяснил Шмидт.

Депутат отметил, что в сложившихся условиях построить диалог невозможно, так как мнение о необходимости снять антироссийские санкции сразу же получает «печать путинской пропаганды». По словам парламентария, Германия вовлечена в конфликт, несмотря на то что вред наносится в первую очередь самим немцам.

Ранее обозреватель польского издания Дариуш Матушак заявил, что место лидера в Евросоюзе вместо Германии может занять Польша. По его словам, влияние Германии зависело от сильной экономики, которая строилась на поставках дешевого топлива из России. Эксперт считает, что лишенная российских энергоресурсов ФРГ теперь уступит место Польше.