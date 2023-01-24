wPolityce: без российского газа Германия уступит Польше лидерство в ЕС Обозреватель wPolityce Матушак: без российского газа ФРГ проиграет политическую войну с Польшей

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Польша могла бы занять место лидера в Евросоюзе вместо Германии, так как без российского газа она перестала быть сильным игроком в регионе, считает обозреватель польского издания wPolityce Дариуш Матушак. По его словам, которые передает «ПолитРоссия», влияние ФРГ в Евросоюзе объяснялось его сильной экономикой, которая держалась на дешевом топливе из России. Эксперт убежден, что Польша могла бы без особого риска объявить Германии, лишенной российских энергоресурсов, политическую войну.

Мы не экономическая, а политическая сила, мы можем стать распространителем безопасности в Европе. Так что давайте делать то, что видим — займем место, освобожденное Германией. На наших глазах Германия утратила свою мягкую силу и авторитет как политического и даже экономического партнера, — пишет Матушак.

Обозреватель считает, что Германия потеряла свое могущество и перестала быть стабилизатором политического и экономического порядка в Европе. Более того, эксперт воспринял отказ ФРГ поставить Украине современные танки признаком того, что Берлин на самом деле на стороне России, поэтому Запад должен соответствующе изменить к нему отношение. Именно поэтому, по мнению, Матушака, Польша должна выступить против Германии и лишить ее лидерства в ЕС.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.