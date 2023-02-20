Товарооборот между Россией и ОАЭ резко вырос, установив рекорд Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году вырос на 68%, установив рекорд

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Дирхам ОАЭ

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по итогам 2022 года увеличился на 68%, до $9 млрд, установив рекорд, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на международной оборонной выставке IDEX 2023 в Абу-Даби. По его словам, которые приводит ТАСС, ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Российской Федерацией.

По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг $9 млрд. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами, — сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отправится в Турцию и на Ближний Восток, включая ОАЭ, где планирует обсудить способы обхода Россией введенных против нее западных санкций. Отмечается, что Нельсон должен рассказать ближневосточным и турецким партнерам о возможной потере доступа к американскому рынку, если они продолжат вести бизнес с бизнесом и организациями, находящимися под ограничениями США.