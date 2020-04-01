США перекупили у Китая маски, которые предназначались для Франции

Президент совета французского региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег Рено Мюзелье рассказал о перекупке крупного заказа масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции.
Сегодня утром на погрузочной площадке в Китае французский заказ был выкуплен за американские наличные, и самолет, который должен был прилететь во Францию, направился прямиком в США, — заявил Мюзелье.
Также он подчеркнул, что за заказ была заплачена сумма вдвое больше, чем та, которая обсуждалась с французской стороной.
NEWS.ru сообщал ранее, что все запасы медицинских масок во Франции намерены реквизировать и передать медработникам и пострадавшим от коронавируса. С таким заявлением выступил французский лидер Эммануэль Макрон.
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