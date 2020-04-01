США перекупили у Китая маски, которые предназначались для Франции

https://static.news.ru/photo/5ceff4fe-745a-11ea-8f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Президент совета французского региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег Рено Мюзелье рассказал о перекупке крупного заказа масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции.

Сегодня утром на погрузочной площадке в Китае французский заказ был выкуплен за американские наличные, и самолет, который должен был прилететь во Францию, направился прямиком в США, — заявил Мюзелье.

Также он подчеркнул, что за заказ была заплачена сумма вдвое больше, чем та, которая обсуждалась с французской стороной.

NEWS.ru сообщал ранее, что все запасы медицинских масок во Франции намерены реквизировать и передать медработникам и пострадавшим от коронавируса. С таким заявлением выступил французский лидер Эммануэль Макрон.