Местный рекордсмен погиб на ультрамарафоне в Китае

https://static.news.ru/photo/3a5d7d2c-bba7-11eb-bd4c-96000091f725_660.jpg Лян Цзин Фото: vk.com/liangjingkang

Обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин оказался среди погибших во время ультрамарафона в Китае. Спортсмен долгое время считался пропавшим без вести, пока спасатели не нашли его тело, пишет MK.RU со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что Лян Цзину был 31 год, он неоднократно побеждал в легкоатлетических забегах, а в 2014 и в 2018 году поставил рекорды по преодолению длинных дистанций, в том числе на 151,2 км.

Организаторы ультрамарафона до последнего надеялись, что мужчине удалось укрыться от непогоды.

По последним данным, в забеге погиб 21 человек.

Марафон по пересечённой горной местности на 100 км стартовал утром 22 мая недалеко от города Байинь. Вдруг начался град, и на местность, где проходил высокогорный этап марафона, обрушился шквалистый ветер.

Участники состязания почувствовали физический дискомфорт, у них опустилась температура тела. На помощь людям отправились 700 спасателей. Они нашли тела 20 человек, эвакуировали 151 из 172 человек, причём, восемь из них пришлось госпитализировать. Еще один участник марафона числился пропавшим.