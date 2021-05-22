Местный рекордсмен погиб на ультрамарафоне в Китае

Обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин оказался среди погибших во время ультрамарафона в Китае. Спортсмен долгое время считался пропавшим без вести, пока спасатели не нашли его тело, пишет MK.RU со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что Лян Цзину был 31 год, он неоднократно
Организаторы ультрамарафона до последнего надеялись, что мужчине удалось укрыться от непогоды.
По последним данным, в забеге погиб 21 человек.
Марафон по пересечённой горной местности на 100 км
Участники состязания почувствовали физический дискомфорт, у них опустилась температура тела. На помощь людям отправились 700 спасателей. Они нашли тела 20 человек, эвакуировали 151 из 172 человек, причём, восемь из них пришлось госпитализировать. Еще один участник марафона числился пропавшим.