Способность бывшего лидера КНДР телепортироваться опровергли

https://static.news.ru/photo/37537864-9d0f-11ea-9862-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia Press Service /Global Look Press

Бывший лидер Северной Кореи — Ким Ир Сен (возглавлял страну с 1972 по 1994 годы) — не умел телепортироваться в пространстве. В республике существует легенда о том, что покойный политик (умер 8 июля 1994-го) практиковал мистический «метод сжимания земли», используемый в боевых искусствах для моментального перемещения к противнику.

Согласно мифу, президент благодаря своим сверхспособностям разгромил имперскую армию Японии, когда Корея была колонией Токио.

В действительности человек не может внезапно исчезнуть и вновь появиться, свернув пространство, — говорится в материале газеты «Нодон синмун».

Накануне СМИ КНДР сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын остался в Вонсане после церемонии открытия завода 1 мая. Он находится в курортном комплексе на побережье.

По данным южнокорейской газеты Сhosun, политик уехал из Пхеньяна 11 апреля. После церемонии открытия производства он ведёт непубличную деятельность: следит за разработкой оружия и посещает армейские отделения.

Как писал NEWS.ru, 13 мая американские журналисты сообщили, что Ким Чен Ын вновь перестал появляться на публике. New York Post отмечает, что причина пропажи Ким Чен Ына неизвестна.