https://static.news.ru/photo/92e6a004-28af-11ea-a599-fa163e074e61_660.jpgФото: Chiang Rai Pr Office/Xinhua/Global Look Press
Сотрудник подразделения специальных операций Королевского флота Таиланда скончался от кровяной инфекции, которую подхватил во время участия в операции по спасению 12 школьников и их футбольного тренера из пещеры летом 2018 года.
Младший офицер Бейрет Бурирак получал необходимую терапию, однако в последнее время его состояние ухудшалось, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВМС Таиланда.
Как писал NEWS.ru, при спасении детей из затопленной пещеры погиб 38-летний дайвер Саман Куман. Бывший сержант спецназа ВМС Таиланда добровольцем отправился к месту операции. Он умер во время доставки в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом. В его акваланге закончился газ. Мужчину посмертно наградили орденом Белого слона. Это одна из высших государственных наград Таиланда, присуждаемая за военные и гражданские заслуги.