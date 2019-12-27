https://static.news.ru/photo/92e6a004-28af-11ea-a599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chiang Rai Pr Office/Xinhua/Global Look Press

Сотрудник подразделения специальных операций Королевского флота Таиланда скончался от кровяной инфекции, которую подхватил во время участия в операции по спасению 12 школьников и их футбольного тренера из пещеры летом 2018 года.

Младший офицер Бейрет Бурирак получал необходимую терапию, однако в последнее время его состояние ухудшалось, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВМС Таиланда.

Thai navy SEAL who took part in cave rescue dies after year-long infection https://t.co/dF2KzeMLSb pic.twitter.com/xvjGsJxjGu — Reuters Sports (@ReutersSports) December 27, 2019

Как писал NEWS.ru, при спасении детей из затопленной пещеры погиб 38-летний дайвер Саман Куман. Бывший сержант спецназа ВМС Таиланда добровольцем отправился к месту операции. Он умер во время доставки в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом. В его акваланге закончился газ. Мужчину посмертно наградили орденом Белого слона. Это одна из высших государственных наград Таиланда, присуждаемая за военные и гражданские заслуги.