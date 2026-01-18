Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 19:56

Сотни человек ищут выживших при крушении ATR 42-500

В Индонезии обнаружены обломки самолета ATR 42-500

Самолет ATR 42-500 Самолет ATR 42-500 Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Спасатели будут проводить поиски в радиусе одного километра вокруг обломков самолета ATR 42-500, сообщило агентство Antara. Фрагменты были обнаружены на вершине горы Булусараунг в округе Панкеп в Южном Сулавеси во время поисковых работ.

Территория поиска была разделена на четыре сектора, в каждый из них направили наземные спасательные группы для более оперативного обследования сложного горного рельефа. В настоящее время 376 человек ведут поиск выживших при авиакатастрофе. Спасателям приходится работать на высоте около 1200 метров.

Самолет с сотрудниками Министерства морских дел и рыболовства на борту пропал с радаров утром 18 января. Всего на борту находились 11 человек.

Тем временем следователи организовали проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Барнаула. По версии следствия, утром 18 января самолет рейсом из Сочи в Кемерово совершил вынужденную посадку в аэропорту Барнаула по технической причине. На борту находились 168 пассажиров и восемь членов экипажа. Пострадавших нет.

