Фото: Willie Siau/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские задержали около 400 человек во время новогоднего антиправительственного митинга в Гонконге.

Все они обвиняются в участии в незаконных собраниях и владении оружием. Всего в первой демонстрации 2020 года в Гонконге приняли участие более 1 миллиона человек, передаёт France Presse.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция Гонконга разрешила проведение крупного митинга оппозиции 1 января 2020 года по согласованному маршруту. Акция стартовала в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория в районе Козуэй-бэй и прошла до делового центра города.

Массовые выступления продолжаются в Гонконге с начала июня. Причиной волнений стали поправки в закон об экстрадиции. Документ предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

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