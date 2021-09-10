Сопротивление отбило у талибов три района в провинции Панджшер

Отряды Фронта национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер отбили у талибов три района. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) лишилось контроля над районами Дара, Абшар и Парьян, сообщает газета Afghanistan Times.

Издание со ссылкой на источники отмечает , что в ходе боёв в северной и северо-восточной частях провинции уничтожены «десятки боевиков талибов».

При этом в другой части Панджшера талибы захватили большой склад с оружием и техникой, в том числе времён СССР. На складе оказалось так много оружия, что его доставка в Кабул может занять несколько дней.

Ранее стало известно, что талибы проводят этнические чистки в Панджшере, также из провинции изгнаны уже тысячи людей. Об этом заявил представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари. Он добавил, что в Афганистане надеются на вмешательство в ситуацию мирового сообщества.