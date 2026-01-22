Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Слон-убийца затоптал более 20 человек в Индии

Daily Mirror: взбесившийся слон затоптал 17 взрослых и 5 детей в индийском лесу

Фото: Matthias Graben/himagebroker.com/Global Look Press
Жители индийского штата Джаркханд вынуждены ночевать на крышах своих домов из-за страха перед диким слоном-убийцей. С начала года животное, предположительно находящееся в состоянии повышенной агрессии, затоптало 22 человека, в том числе пятерых детей, сообщает издание Daily Mirror.

Нападения происходят в районе леса Чайбаса. По словам местных жителей, слон ломает стены домов и воспринимает любого человека как угрозу, что заставляет людей в панике покидать свои жилища. Среди жертв — восьмимесячный младенец.

Все, кто оказывался у него на пути, были обречены. В одной деревне четверо стали его жертвами. Это беспрецедентно, — рассказал лесничий Адитья Нараян.

Для поимки опасного животного власти направили около 80 военнослужащих. План операции заключается в том, чтобы загнать слона в угол и усыпить его с помощью транквилизаторов.

Состояние, в котором, предположительно, находится слон, называется «муст». Это период половой активности у самцов слонов, сопровождающийся резким всплеском гормонов и агрессивным поведением.

Ранее в Индии начали искать слона, который за новогодние праздники убил минимум 17 человек, включая четверых членов одной семьи. Агрессивное животное собираются усыпить и отвезти в безопасное место, но пока выследить зверя не могут даже следопыты.

