Слон-убийца затоптал более 20 человек в Индии

Слон-убийца затоптал более 20 человек в Индии Daily Mirror: взбесившийся слон затоптал 17 взрослых и 5 детей в индийском лесу

Жители индийского штата Джаркханд вынуждены ночевать на крышах своих домов из-за страха перед диким слоном-убийцей. С начала года животное, предположительно находящееся в состоянии повышенной агрессии, затоптало 22 человека, в том числе пятерых детей, сообщает издание Daily Mirror.

Нападения происходят в районе леса Чайбаса. По словам местных жителей, слон ломает стены домов и воспринимает любого человека как угрозу, что заставляет людей в панике покидать свои жилища. Среди жертв — восьмимесячный младенец.

Все, кто оказывался у него на пути, были обречены. В одной деревне четверо стали его жертвами. Это беспрецедентно, — рассказал лесничий Адитья Нараян.

Для поимки опасного животного власти направили около 80 военнослужащих. План операции заключается в том, чтобы загнать слона в угол и усыпить его с помощью транквилизаторов.

Состояние, в котором, предположительно, находится слон, называется «муст». Это период половой активности у самцов слонов, сопровождающийся резким всплеском гормонов и агрессивным поведением.

Ранее в Индии начали искать слона, который за новогодние праздники убил минимум 17 человек, включая четверых членов одной семьи. Агрессивное животное собираются усыпить и отвезти в безопасное место, но пока выследить зверя не могут даже следопыты.