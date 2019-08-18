https://static.news.ru/photo/be380b8e-c1c2-11e9-836c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Полиция Гонконга пока не собирается разгонять митингующих, которые растянулись огромной толпой по центральным улицам города в нескольких кварталах. Участники протестов ведут себя мирно.

Участники протестных акций ведут себя довольно спокойно, не совершают радикальных выходок и актов вандализма. Нет нужды прибегать к силовому разгону и провоцировать на ответную агрессию столь многочисленную толпу, — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах Гонконга.

Собеседник агентства также сообщил, что ближе к полуночи демонстранты начнут разъезжаться по домам, чтобы успеть к закрытию метро. После этого силы правопорядка могут начать операцию по зачистке улиц от оставшихся групп протестующих, если те прибегнут к агрессивным действиям.

Десятки тысяч демонстрантов действительно создали серьёзные проблемы для транспорта. Но на этот раз они целенаправленно не возводили баррикады и специально не пытались блокировать движение, а просто заполнили собой улицы, — добавил источник в полиции Гонконга.

Как писал News.ru, ранее центральное правительство Китая назвало имена людей, которые якобы стоят за организацией массовых акций протеста в Гонконге. Это медиамагнат Джимми Лай, борец за демократию Мартин Ли, бывшая госслужащая Энсон Чан и глава Гонконгского альянса в поддержку демократического движения в Китае Альберт Хо.