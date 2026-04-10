Си Цзиньпин провел историческую встречу

Президент КНР Си Цзиньпин встретился с главой крупнейшей оппозиционной партии Тайваня, сообщает агентство Bloomberg. Ключевой темой диалога стало подтверждение позиции КНР относительно статуса острова — Пекин настаивает на единстве территории и выступает против участия внешних сил в региональном вопросе, .

Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к китайской нации, — подчеркнул Си Цзиньпин.

Глава КНР напомнил, что в прошлом Тайвань подвергался оккупации, и добавил, что будущее отношений должно определяться исключительно китайским народом. Си Цзиньпин выразил уверенность в устойчивости тенденции к сближению сторон вне зависимости от глобальных геополитических изменений.

Ранее американские СМИ писали, что ЦРУ тайно предупредило Apple и Nvidia о возможном вторжении Китая на Тайвань к 2027 году. По информации источника, предупреждение было частью кампании двух последних администраций США. Отмечается, что таким образом Белый дом стремится убедить Силиконовую долину отказаться от производства микросхем на острове.