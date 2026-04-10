Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 10:04

Си Цзиньпин провел историческую встречу

Bloomberg: Си Цзиньпин встретился с главой оппозиции Тайваня

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент КНР Си Цзиньпин встретился с главой крупнейшей оппозиционной партии Тайваня, сообщает агентство Bloomberg. Ключевой темой диалога стало подтверждение позиции КНР относительно статуса острова — Пекин настаивает на единстве территории и выступает против участия внешних сил в региональном вопросе, .

Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к китайской нации, — подчеркнул Си Цзиньпин.

Глава КНР напомнил, что в прошлом Тайвань подвергался оккупации, и добавил, что будущее отношений должно определяться исключительно китайским народом. Си Цзиньпин выразил уверенность в устойчивости тенденции к сближению сторон вне зависимости от глобальных геополитических изменений.

Ранее американские СМИ писали, что ЦРУ тайно предупредило Apple и Nvidia о возможном вторжении Китая на Тайвань к 2027 году. По информации источника, предупреждение было частью кампании двух последних администраций США. Отмечается, что таким образом Белый дом стремится убедить Силиконовую долину отказаться от производства микросхем на острове.

Азия
Китай
Тайвань
Си Цзиньпин
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.