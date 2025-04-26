Си Цзиньпин одной фразой оценил угрозы распространения ИИ Си Цзиньпин заявил о беспрецедентных рисках из-за внедрения ИИ

Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Искусственный интеллект открывает новые возможности, но в то же время создает беспрецедентные риски, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в эфире Центрального телевидения Китая. Он подчеркнул, что технологии ИИ кардинально изменят производство и образ жизни человека.

Искусственный интеллект несет с собой беспрецедентные возможности развития, но также и беспрецедентные риски и вызовы, — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин указал на необходимость скорейшего развития законов и этических норм, касающихся ИИ. Он также отметил, что важно создать систему мониторинга, которая будет отслеживать риски и реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечив безопасность и надежность технологий.

По словам главы КНР, чтобы страна оставалась лидером в области ИИ, необходимо сделать прорыв в базовых теориях и методах, которые станут основой для дальнейших достижений в этой сфере.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что искусственный интеллект может заменить половину чиновников. Глава ведомства добавил, что ИИ не сможет заместить врачей и учителей.

Бизнес-эксперт Тимур Атаев тем временем заявил, что применение искусственного интеллекта значительно упростило выполнение сложных задач в сфере здравоохранения, автоматизировав рутинные процессы. По его мнению, цифровизация медицины была неизбежна.