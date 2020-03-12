https://static.news.ru/photo/8b2b4790-6507-11ea-8022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Laub/imageBROKER.com/Global Look Press

Шри-Ланка уведомила Кремль о том, что прекратит с 14 марта 2020 года выдавать визы россиянам по прилёту в республику.

Меры связали с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19), пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ. 12 марта посольство Чехии в Москве разъяснило меры, предпринятые после объявления чрезвычайной ситуации на территории республики. С 14 марта все диппредставительства страны и визовые центры прекратят принимать заявления на шенгенскую визу.

На территорию государства закрыт въезд граждан 30 стран с высоким риском (кроме имеющих постоянное место жительства в Чехии). Кроме того, на границах с Германией и Австрией возобновят работу КПП: люди смогут перейти только через 11 погранпостов.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразились 131851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 6 новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус, экономические потрясения и войны не являются признаками приближающегося конца света. Такую позицию Федерации еврейских общин России озвучил президент организации Александр Борода. По словам раввина, «перечисленные катаклизмы нельзя рассматривать как что-то сверхъестественное».