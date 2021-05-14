Шесть человек погибли из-за торнадо в Ухани

Шесть человек погибли, 218 получили различные травмы в результате торнадо, который прошёл в китайском городе Ухань. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент
В результате разгула стихии были разрушены 27 домов и часть бараков для рабочих. Повреждены около 400 жилищ. Ветер повалил два башенных крана и множество деревьев.
Ранее климатолог предупредил россиян, что потепление на три-четыре градуса, которое прогнозируют учёные, приведёт к опасным последствиям, среди которых — увеличение числа лесных пожаров и появление экстремальных для средних широт погодных явлений.