https://static.news.ru/photo/41688aca-44ee-11ea-8239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li An/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР направила Китаю финансовую помощь для борьбы с вызванной коронавирусом 2019-nCoV инфекцией. Северокорейский лидер Ким Чен Ын также направил послание председателю КНР Си Цзиньпину в связи с эпидемией.

Как сообщает РИА Новости, финансовая помощь отправлена Центральному комитету Коммунистической партии Китая от имени ЦК Трудовой партии Кореи. В своём личном послании Ким Чен Ын выразил соболезнования семьям жертв коронавируса и передал привет и слова поддержки китайским медицинским работникам. Глава КНДР выразил уверенность, что власти и народ северного соседа победят в борьбе с инфекцией.

Как сообщал NEWS.ru, к 1 февраля количество погибших от коронавирусной инфекции в Китае достигло 259 человек. Число заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен помочь в организации закупок европейских лекарств.