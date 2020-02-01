КНДР направила Китаю финансовую помощь для борьбы с вызванной коронавирусом 2019-nCoV инфекцией. Северокорейский лидер Ким Чен Ын также направил послание председателю КНР Си Цзиньпину в связи с эпидемией.
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Как сообщал NEWS.ru, к 1 февраля количество погибших от коронавирусной инфекции в Китае достигло 259 человек. Число заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен помочь в организации закупок европейских лекарств.
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