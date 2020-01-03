Японка Канэ Танака, старейшая жительница Земли по официальным данным, отпраздновала свой 117-й день рождения.
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На момент внесения в Книгу рекордов Гиннесса в качестве старейшего жителя планеты 9 марта 2019 года Канэ Танаке было 116 лет и 66 дней. Женщина родилась 2 января 1903 года в префектуре Фукуока и была седьмым ребёнком по старшинству из девяти. В 19 лет она вышла замуж за владельца магазина лапши и сладостей Хидэо Танаку. Пара вырастила пятерых детей, один из которых был приёмным.
В ноябре, как передавал NEWS.ru, скончалась старейшая на тот момент жительница США. Алелии Мёрфи было 114 лет и 140 дней. В настоящий момент старейшей жительницей Соединённых Штатов является Эстер Форд, родившаяся 15 августа 1905 года.
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