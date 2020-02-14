Медики в Японии выявили четыре новых случая заражения COVID-2019. Общее число людей с коронавирусом в Стране восходящего солнца возросло до 254, сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.
Как уточняется, среди заболевших — 219 пассажиров круизного судна Diamond Princess. 35 случаев заражения были выявлены у находящихся на суше граждан. Кроме того, в префектуре Канагава из-за вируса умерла пожилая женщина.
В Окинаве COVID-2019 был диагностирован водителю такси, который 1 февраля возил туристов с Diamond Princess то того, как корабль был помещён на карантин. Покинуть стоящее в порту Иокогамы судно раньше запланированного срока разрешили некоторым пассажирам, писал NEWS.ru.
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