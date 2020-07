Россиянка в Таиланде убила маленькую дочь и попыталась совершить суицид

Фото: facebook.com/Thepattayanews

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает 668 954 машины с китайского рынка. Причиной стали возможные проблемы с утечкой топлива. О решении знаменитого гиганта объявили фирмы Beijing Benz Automotive Co. и Fujian Benz Automotive Co., Ltd.

Компания начнёт проверять автомобили, включая C-, E- и V-классы, с 18 декабря 2020 года, говорится на официальном сайте Государственного управления по регулированию рынка КНР. Соответствующее распоряжение издано, так как соединение...