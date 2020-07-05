Россиянка в Таиланде убила маленькую дочь и попыталась совершить суицид

https://static.news.ru/photo/a72f153a-bed9-11ea-953c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Thepattayanews

Сотрудники правоохранительных органов Таиланда подозревают 33-летнюю россиянку в убийстве собственной дочери. Женщина пыталась совершить самоубийство, но выжила.

Инцидент произошёл в многоквартирном доме в районе Наклыа курортного города Паттайя в 14:00 по местному времени (10:00 мск), передаёт The Pattaya News. Силовики приехали на место по факту попытки суицида.

Женщина уверяла, что хотела покончить с жизнью из-за регулярных избиений со стороны мужа. Однако владелец жилого комплекса рассказал, что в квартире помимо неё жила только её дочь.

Полицейские осмотрели квартиру, в которой был сильный беспорядок. Они нашли в ванной тело полуторагодовалой дочери женщины. Силовики считают, что девочку сильно избили.

Кроме того, в квартире нашли два свёртка с белым порошком, который, вероятно, является наркотиком.

Подозреваемая в настоящий момент находится в больнице. После выписки её поместят под стражу. Также она сдаст тест на наркотики. Кроме того, за ней установлено особое наблюдение из-за попытки самоубийства.

Силовики хотят допросить женщину после выздоровления, а также изучить записи видеокамер.

Как ранее писал NEWS.ru, продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции вызывает всё больший стресс у людей. Исследователи из Университета Торонто полагают, что из-за этой проблемы в ближайшее время повсеместно увеличится количество самоубийств.