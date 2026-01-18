Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 16:34

Россиянка попала в реанимацию после концерта «Пошлой Молли» на Пхукете

SHOT: женщина из Красноярска попала в серьезное ДТП в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

35-летняя Наталья из Красноярска попала в серьезное ДТП, возвращаясь с выступления украинской группы «Пошлая Молли» на Пхукете, сообщает Telegram-канал SHOT. Источник пишет, что в момент аварии она была на байке.

Источник пишет, что врачи диагностировали у нее открытый перелом ноги, повреждения кисти, носа и другие травмы. В настоящее время она проходит реабилитацию.

Другой россиянин из Красноярска, ставший свидетелем изнасилования в Таиланде, совершил суицид. 41-летний погибший мог пытаться скрыться от преследователей. Изначально родственникам заявили о якобы падении мужчины с кровати, потом в заключении о смерти причиной указали суицид.

До этого появилась информация, что гости элитных пятизвездочных отелей в Объединенных Арабских Эмиратах столкнулись с нападением клопов. Пострадавшие жалуются на сильный зуд и сыпь, обвиняя персонал отелей в халатности — сотрудники вовремя не меняли постельное белье, что привело к размножению насекомых.

Ранее стало известно, что турист подхватил опасную инфекцию после обряда в священном источнике на Бали и год боролся с последствиями. Спустя полгода после купания в водном храме «Тирта Эмпул» на его коже появились обильные высыпания.

происшествия
Таиланд
здоровье
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК похитили еще одного православного священника
Атакованный в Ростове-на-Дону дом временно откроют для жильцов
Весенние ливни и тепло до +10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Германия выступила с решительным заявлением в адрес США
Любовь к популярному напитку довела миллениала до неизлечимой болезни
«Вечный реквизит»: Поклонская о Тимошенко
Школы Улан-Удэ ушли на удаленку
МИД Ирана назвал организаторов беспорядков в стране
В ГД отреагировали на идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР
Грабитель вынес из магазина техники 51 iPhone
Пенсионер признался в «схеме Долиной», но остался с проданным жильем
Орбан присоединился к Совету мира Трампа
Пенсионерка выпала из кабины строительного крана и выжила
«Жлобство»: Собчак «разгромила» сервис фешенебельного отеля в Париже
Слониха спасла своего детеныша во время наводнения
Макрон намерен вступить с Трампом в схватку за Гренландию
Украинский военный смог продержаться на поле боя лишь 20 минут
Киев, отношение к Орбакайте, вторая свадьба: как живет Наталья Подольская
Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой на матче с «Флорида Пантерз»
«Желание гегемонии»: депутат о создании Трампом Совета мира по Газе
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.