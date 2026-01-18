Россиянка попала в реанимацию после концерта «Пошлой Молли» на Пхукете

Россиянка попала в реанимацию после концерта «Пошлой Молли» на Пхукете SHOT: женщина из Красноярска попала в серьезное ДТП в Таиланде

35-летняя Наталья из Красноярска попала в серьезное ДТП, возвращаясь с выступления украинской группы «Пошлая Молли» на Пхукете, сообщает Telegram-канал SHOT. Источник пишет, что в момент аварии она была на байке.

Источник пишет, что врачи диагностировали у нее открытый перелом ноги, повреждения кисти, носа и другие травмы. В настоящее время она проходит реабилитацию.

Другой россиянин из Красноярска, ставший свидетелем изнасилования в Таиланде, совершил суицид. 41-летний погибший мог пытаться скрыться от преследователей. Изначально родственникам заявили о якобы падении мужчины с кровати, потом в заключении о смерти причиной указали суицид.

До этого появилась информация, что гости элитных пятизвездочных отелей в Объединенных Арабских Эмиратах столкнулись с нападением клопов. Пострадавшие жалуются на сильный зуд и сыпь, обвиняя персонал отелей в халатности — сотрудники вовремя не меняли постельное белье, что привело к размножению насекомых.

Ранее стало известно, что турист подхватил опасную инфекцию после обряда в священном источнике на Бали и год боролся с последствиями. Спустя полгода после купания в водном храме «Тирта Эмпул» на его коже появились обильные высыпания.